Словосочетание в варианте а)из-под стола,б)фильм закончился ,с)быстро писать,д) появились подснежники,е)перед картиной
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Словосочетание в варианте а)из-под стола,б)фильм закончился ,с)быстро писать,д) появились подснежники,е)перед картиной
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