Здравствуйте! Сейчас делаю обществознание и в задание написано: "Живых от умерших отличал зеленый цвет медальона". (делаю генеалогическое древо) Вопрос: листочек с именем бабушки и дедушки раскрашивать зеленым или же нет? Не ...

Обществознание

Здравствуйте! Сейчас делаю обществознание и в задание написано: "Живых от умерших отличал зеленый цвет медальона". (делаю генеалогическое древо) Вопрос: листочек с именем бабушки и дедушки раскрашивать зеленым или же нет? Не уточнено.

Автор: Гость