Здравствуйте! Сейчас делаю обществознание и в задание написано: "Живых от умерших отличал зеленый цвет медальона". (делаю генеалогическое древо) Вопрос: листочек с именем бабушки и дедушки раскрашивать зеленым или же нет? Не ...
Обществознание
Здравствуйте! Сейчас делаю обществознание и в задание написано: "Живых от умерших отличал зеленый цвет медальона". (делаю генеалогическое древо) Вопрос: листочек с именем бабушки и дедушки раскрашивать зеленым или же нет? Не уточнено.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если живые, то зелёным, если нет, то другим цветом
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