Пожалуйста скажите через Какое созвездие не проходит эклиптика 3 варианты Больша?? медведица Близнецы змея змееносец

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Пожалуйста скажите через Какое созвездие не проходит эклиптика 3 варианты Больша?? медведица Близнецы змея змееносец
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Гость:
Через Большую медведитцу скажи чесно игра про лошадей?
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