Почему пища не переваривается В ПИЩЕВОДЕ?

Биология
Почему пища не переваривается В ПИЩЕВОДЕ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По пищеводу она попадает в желудок, где и переваривается.
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