Почему пища не переваривается В ПИЩЕВОДЕ?
Биология
Почему пища не переваривается В ПИЩЕВОДЕ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По пищеводу она попадает в желудок, где и переваривается.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Доля приготовления напитка смешали персиковый сок с яблочным : 5 л персидского сока по 17 р за 1 литр и 3 л яблочного . Найдите цену яблочного сока...
Другие предметы
Пожалуйста скажите через Какое созвездие не проходит эклиптика 3 варианты Больша?? медведица Близнецы змея змееносец