Помогите составить предложение со словами убранный, вылеченный, обиженный
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Помогите составить предложение со словами убранный, вылеченный, обиженный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обиженный, но хорошо вылеченный котенок сидел в на убранном ковре) P.S обиженное животное заботились в угол! вылеченный пациент поблагодарил врача. мы сидели на убранном ковре.
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