Заданы двузначное число. Число его десятков на 4 больше числа его единиц.Если это число разделить на сумму его цифр,то в частном получится 7 и остаток 3. Найдите это число.

Алгебра

Заданы двузначное число. Число его десятков на 4 больше числа его единиц.Если это число разделить на сумму его цифр,то в частном получится 7 и остаток 3. Найдите это число.

Автор: Гость