Заданы двузначное число. Число его десятков на 4 больше числа его единиц.Если это число разделить на сумму его цифр,то в частном получится 7 и остаток 3. Найдите это число.
Алгебра
Заданы двузначное число. Число его десятков на 4 больше числа его единиц.Если это число разделить на сумму его цифр,то в частном получится 7 и остаток 3. Найдите это число.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10x-десятки неизвестного числа, y-единицы неизвестного числа (10x+y)-неизвестное число 1)x-4=y 2)(10x+y)/(x+y)=7+(3/(x+y)) Подставляем(1 во 2), упрощаем... получаем x=7,y=3 Следовательно ответ равен 73 Проверка:73/10=7+0,3
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