Расположи велечины в порядке возрастания 2км243м 22430м 20243м 22043м 22403м 2204м
Математика
Расположи велечины в порядке возрастания 2км243м 22430м 20243м 22043м 22403м 2204м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
22430, 22403, 22043, 20243, 2км243м, 2204.Это в порядке убывания, просто спиши задом на перёд тоесть пишешь 2204, 2км243м и т.д
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