Под действием постоянной силы 30 Н скорость камня за 0.5 с увеличилась от 0 до15 м/с.Вы??ислите массу камня.
Физика
Под действием постоянной силы 30 Н скорость камня за 0.5 с увеличилась от 0 до15 м/с.Вы??ислите массу камня.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: F = 30 H t = 0,5 c Vo = 0 V = 15 м/с m - ? Ускорение: a = (V - Vo) / t = (15 - 0) / 0,5 = 30 м/с² По II закону Ньютона: F = m*a m = F / a = 30 / 30 = 1 кг Ответ: масса камня 1 килограмм
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