Под действием постоянной силы 30 Н скорость камня за 0.5 с увеличилась от 0 до15 м/с.Вы??ислите массу камня.

Физика

Под действием постоянной силы 30 Н скорость камня за 0.5 с увеличилась от 0 до15 м/с.Вы??ислите массу камня.

Автор: Гость