Одно телопроходитза время10с путь равный 20 мдругоетелоза 4 спуть равный16 м какое т??ло движется с большей скоростью
Физика
Одно телопроходитза время10с путь равный 20 мдругоетелоза 4 спуть равный16 м какое т??ло движется с большей скоростью
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T1=10 c S1=20 м t2=4 с S2=16 м V1-?. V2-? V1=20/10=2 м/с V2=16/4=4 м/с V2>.V1
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