Запиши свои вопросы к одному из учеников лесной школы
Математика
Запиши свои вопросы к одному из учеников лесной школы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вы любите животных? хотели бы вы помогать животным? вы любите гулять в парке? и т.д. Do you like walk in the park? Do you like animals?
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