Correct the mistakes 1)peter havent got a red cap 2) the childrens got bicycles 3)that are digital cameras 4)this is a new car over there 5)tom and susan are from canadias
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