Решить уравнени ||х|-5|=4
Алгебра
Решить уравнени ||х|-5|=4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Будет вот такое решение по-моему: x-5=4 x=4+5 x=9 9-5=4
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