С трёх лугов собрали 19,7 т сена. С первого и второго лугов собрали сена поровну, а с ??ретьего собрали на 1,1 т больше, чем с каждого из первых двух. Сколько сена собрали с каждого луга?

Математика

С трёх лугов собрали 19,7 т сена. С первого и второго лугов собрали сена поровну, а с ??ретьего собрали на 1,1 т больше, чем с каждого из первых двух. Сколько сена собрали с каждого луга?

Автор: Гость