С трёх лугов собрали 19,7 т сена. С первого и второго лугов собрали сена поровну, а с ??ретьего собрали на 1,1 т больше, чем с каждого из первых двух. Сколько сена собрали с каждого луга?
Математика
С трёх лугов собрали 19,7 т сена. С первого и второго лугов собрали сена поровну, а с ??ретьего собрали на 1,1 т больше, чем с каждого из первых двух. Сколько сена собрали с каждого луга?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)19.7-1.1=18.6т(теперь все поровну) 2)18.6/3=6.2(c 1 и 2 луга) 3)6.2+1.1=7.3(с 3 луга)
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