С турбазы в город, отправился турист со скоростью 4км/ч расстояние между городом и турбазой 24 км. Через 2 часа за ним пошёл 2 турист. С какой скоростью нужно идти второму туристы чтобы прийти вместе с первым?
Алгебра
С турбазы в город, отправился турист со скоростью 4км/ч расстояние между городом и турбазой 24 км. Через 2 часа за ним пошёл 2 турист. С какой скоростью нужно идти второму туристы чтобы прийти вместе с первым?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 км/ч скорость второго
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