С турбазы в город, отправился турист со скоростью 4км/ч расстояние между городом и турбазой 24 км. Через 2 часа за ним пошёл 2 турист. С какой скоростью нужно идти второму туристы чтобы прийти вместе с первым?

Алгебра

С турбазы в город, отправился турист со скоростью 4км/ч расстояние между городом и турбазой 24 км. Через 2 часа за ним пошёл 2 турист. С какой скоростью нужно идти второму туристы чтобы прийти вместе с первым?

Автор: Гость