Сальвадорские вулканы, лишь сойдете с корабля, мощным праздничным салютом встрет??т вас как короля. Подчеркни желтым карандашом глагол спряжение которого определяется по ударному окончанию Синим карандашом подчеркни глагол спр...
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Сальвадорские вулканы, лишь сойдете с корабля, мощным праздничным салютом встрет??т вас как короля. Подчеркни желтым карандашом глагол спряжение которого определяется по ударному окончанию Синим карандашом подчеркни глагол спряжение которого проверяется по начальной форме
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Желтым подчеркни сойдёте а синим встретят продет так
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