Самка паука-крестовика линяет 8 раз, а самец 6 раз . на сколько раз чаще линяет самка?

Математика
Самка паука-крестовика линяет 8 раз, а самец 6 раз . на сколько раз чаще линяет самка?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На два раза чаще линяет самка  8 - 6=2
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