Какое склонение у слова поле
Русский язык
Какое склонение у слова поле
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Второе склонение,средний род
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