Що таке мінеральні речовини
Биология
Що таке мінеральні речовини
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мінера́льні речови́ни – всі речовини, які мають мінеральне походження. Мінеральні речовини поділяються на три типи : макроелементи, ультрамікроелементи і мікроелементи.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Математика
7. Рядом с Мишиным домом находятся школа, магазин и кинотеатр. Известно, что школа расположена дальше от дома, чем кинотеатр, а магазин – ближе, че...
Математика
Расстояние от дома Оли до дома Кати равно 360 метров. Девочки одновременно вышли из дома и встретились через 4 минуты. Найдите скорость каждой дево...