Подчеркните однокоренные слова (не путайте их с формами одного и того же слова). весело веселый веселье весельчак весёлому веселиться весёлость весёлого весельем

Русский язык

Подчеркните однокоренные слова (не путайте их с формами одного и того же слова). весело веселый веселье весельчак весёлому веселиться весёлость весёлого весельем

Автор: Гость