Подчеркните однокоренные слова (не путайте их с формами одного и того же слова). весело веселый веселье весельчак весёлому веселиться весёлость весёлого весельем

Русский язык
Подчеркните однокоренные слова (не путайте их с формами одного и того же слова). весело веселый веселье весельчак весёлому веселиться весёлость весёлого весельем
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весело,веселый,веселье, весельчак,веселиться,веселость
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