Саша и Коля учатся играть в шахматы. Играя против одной и той же компьютерной прог??аммы, настроенной на один и тот же уровень, Саша из 6 партий выиграл 5, а Коля из 8 партий выиграл 6. Чей результат лучше?

Математика

Саша и Коля учатся играть в шахматы. Играя против одной и той же компьютерной прог??аммы, настроенной на один и тот же уровень, Саша из 6 партий выиграл 5, а Коля из 8 партий выиграл 6. Чей результат лучше?

Автор: Гость