Саша и Коля учатся играть в шахматы. Играя против одной и той же компьютерной прог??аммы, настроенной на один и тот же уровень, Саша из 6 партий выиграл 5, а Коля из 8 партий выиграл 6. Чей результат лучше?
Математика
Саша и Коля учатся играть в шахматы. Играя против одной и той же компьютерной прог??аммы, настроенной на один и тот же уровень, Саша из 6 партий выиграл 5, а Коля из 8 партий выиграл 6. Чей результат лучше?
Ответ(ы):
Гость:
Результ Саши 5/6. А Коли 6/8, приводя к общему знаменателю имеем 40/48 и 36/48, сравнивая дроби: 40/48>36/48, значит Саша победил
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