Say what charles could see in moscow when he was there and what he couldn t see! картинки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Английский язык
Say what charles could see in moscow when he was there and what he couldn t see! картинки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Гость:
Можно картинку.. .............
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