Турист проехал на автобусе 40км чо в 5раз больше того пути который он прошел пешком. Какой общий путь рошел турист?

Математика
Турист проехал на автобусе 40км чо в 5раз больше того пути который он прошел пешком. Какой общий путь рошел турист?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48 км- его путь (туриста)
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