Турист проехал на автобусе 40км чо в 5раз больше того пути который он прошел пешком. Какой общий путь рошел турист?

Математика

Турист проехал на автобусе 40км чо в 5раз больше того пути который он прошел пешком. Какой общий путь рошел турист?

Автор: Гость