Считаете ли вы,что у Петра уже в юнном возрасте были видны задатки выдающегося правителя России?
История
Считаете ли вы,что у Петра уже в юнном возрасте были видны задатки выдающегося правителя России?
Ответ(ы):
Гость:
В отличие от своих сводных старших братьев Федора и Ивана он рос крепким, здоровым, подвижным мальчиком. Первые три с половиной года маленький Петр был буквально баловнем царской четы, в то время как дети Алексея Михайловича оказались отодвинуты на второй план. С пятилетнего возраста Петра стали обучать грамоте. Он освоил азбуку и чтение по слогам, прочел первые церковные книги, начал писать. По достижении десятилетнего возраста мальчик должен был начать изучение более сложных наук - грамматики, риторики, философии, истории, иностранных языков. Однако за месяц до этого умер царь Федор, который будучи его крёстным отцом, любил и заботился о Петре. Его занятия и учения закончились и стал вопрос о престолонаследии
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