Сделай схематический рисунок и реши задачу надо разложить в коробки 20 карандашей по 6 карандашей в каждую сколько коробок потребуется сколько карандашей останеца

Математика

Сделай схематический рисунок и реши задачу надо разложить в коробки 20 карандашей по 6 карандашей в каждую сколько коробок потребуется сколько карандашей останеца

Автор: Гость