Сделай схематический рисунок и реши задачу надо разложить в коробки 20 карандашей по 6 карандашей в каждую сколько коробок потребуется сколько карандашей останеца
Математика
Сделай схематический рисунок и реши задачу надо разложить в коробки 20 карандашей по 6 карандашей в каждую сколько коробок потребуется сколько карандашей останеца
Ответ(ы):
Гость:
20:6=3 2 карандаша лишних
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