Сделайте краткий пересказ или мне завтра поставят два))пожалуйста помогите
Английский язык
Сделайте краткий пересказ или мне завтра поставят два))пожалуйста помогите
Ответ(ы):
Гость:
Ну так что здесь чяжелого просто выруби итернет иипочитай пару раз пересказ готов
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