Сделайте краткий пересказ или мне завтра поставят два))пожалуйста помогите

Английский язык
Сделайте краткий пересказ или мне завтра поставят два))пожалуйста помогите
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ну так что здесь чяжелого просто выруби итернет иипочитай пару раз пересказ готов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Пожалуйста, решите!!!
Ответить
Русский язык
Описание жилища в русской сказке
Ответить
Литература
Чем дополняет отрывок из поэмы Мороз, Красный нос ваше представление о крестьянке, возникшее при чтении стихотворений Орина, мать солдатская и В по...
Ответить
Математика
В 9 одинаковых мотках 450 метров зеленый проволоки . моток синей проволоки на4 метра короче. сколько метров синей проволоки в двух одинаковых мотках.
Ответить
Алгебра
Это как?помогите, пожалуйсто
Ответить