Это как?помогите, пожалуйсто

Алгебра
Это как?помогите, пожалуйсто
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Гость:
Т.е. нужно решить этот пример 
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