Доказать что треугольники подобны

Геометрия
Доказать что треугольники подобны
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) уголВ-общий, уголВDЕ= углуВАС (т.к. Соответственные углы при DE||АС и секущей АВ). Треугольник DBE подобен треугольнику ВАС по 1-ому признаку
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