Характер Костылина из рассказа "Кавказский пленник" Срочно нужно, помогите.

Литература
Характер Костылина из рассказа "Кавказский пленник" Срочно нужно, помогите.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Костылин-бессовестный,корыстный и плохой человек.Он был готов бросить своего товарища,чтобы спастись.КОСТЫЛИН ПРОСТО ТРУС!
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