Что значит зависимых

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Что значит зависимых
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Гость:
Тоисть зависеть от когото или от чегото ты нуждаешся в этом
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