Разделить на слоги красная площадь

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Разделить на слоги красная площадь
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Автор: Гость
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Гость:
Крас - на - я пло - щадь                                      Все) Удачи)                                                
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