Социальные группы к которым я принадлежу
Обществознание
Социальные группы к которым я принадлежу
Ответ(ы):
Гость:
Семья, школьный класс, спортивная секция, православные христиане, болельщиков ЦСК, что угодно.
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