Только ночью страшен филин, а при свете - он бессилин! выпеши из текста краткие формы прилагательных.рядом напиши их полные формы

Русский язык
Только ночью страшен филин, а при свете - он бессилин! выпеши из текста краткие формы прилагательных.рядом напиши их полные формы
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Сумма двух внутренних накрест лежащих углов при пересечении двух параллельных прямых секущей равна 150.Чему равны углы?С рисуноком
Ответить
Литература
Характер Костылина из рассказа "Кавказский пленник" Срочно нужно, помогите.
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста решить действия с дробями!!! Найдите неизвестное число х: 1) 3000/100=х; 2)х/6=9; 3)71/х=1
Ответить
Математика
Задания номер:888, 889, Решительно пожалуйста, умоляю, срочно!!! Заранее спасибо!
Ответить
Математика
Составь предложение у чернила ее глубоко вершины дупло
Ответить