Только ночью страшен филин, а при свете - он бессилин! выпеши из текста краткие формы прилагательных.рядом напиши их полные формы
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Только ночью страшен филин, а при свете - он бессилин! выпеши из текста краткие формы прилагательных.рядом напиши их полные формы
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