Сделайте номер 8 пожалуйста............

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АВ=5 как катет, против угла в 30°,который равен половине гипотенузы По теореме Пифагора второй катет ВС²=10²-5²=100-25=75 ВС=√75=5√3 Р(ΔABC)=10+5+5√3=15+5√3 S(ΔABC)=AB·BC/2=5·5√3/2=12,5√3 NP=2 Это катет, лежащий против угла в 30° Значит, гипотенуза МР=4 Второй катет MN²=4²-2²=16-4=12 MN=2√3 Р(ΔMNP)=4+2+2√3=6+2√3 S(Δ MNP)=MN·NP/2=2·2√3/2=2√3 или S(Δ MNP)=MP·NP·sin60°/2=4·2·√3/2/2=2√3