Сделайте пожалуйста синтаксический разбор:Абай тұрғанда дүние таймаласта тұрған кез еді

Қазақ тiлi
Сделайте пожалуйста синтаксический разбор:Абай тұрғанда дүние таймаласта тұрған кез еді
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