Сделайте пожалуйста срочно
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Сделайте пожалуйста срочно
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Гость:
Joy is on the sixty-third floor Sam and Sue are on the fifty-fifth floor David is on the forty-seventh floor Paul is on the thirty-second floor Nick is on the twenty-fourth floor Tony and Tina are on the twelfth floor Tom is on the ninth floor
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