Сделайте пожалуйста упражнение 292. подчеркните все члены предложений.
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Сделайте пожалуйста упражнение 292. подчеркните все члены предложений.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Медведь пожаловал 2)Он перелез , проковылял , подошел. 3)Пчелы почувствовали , зажужжали , стали вылетать 4) Он обхватил , не мог его свалить . 5) Пчелы набросились , покусали. 6) Медведь заревел и бросился.
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