Сделайте пожалуйста упражнение 292. подчеркните все члены предложений.

Гость: Гость:

1) Медведь пожаловал 2)Он перелез , проковылял , подошел. 3)Пчелы почувствовали , зажужжали , стали вылетать 4) Он обхватил , не мог его свалить . 5) Пчелы набросились , покусали. 6) Медведь заревел и бросился.