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Какие звуки издаёт кипящий чайник?
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Какие звуки издаёт кипящий чайник?
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Ппппшшш......................
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