Какие звуки издаёт кипящий чайник?

Русский язык
Какие звуки издаёт кипящий чайник?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ппппшшш......................
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