Выпишите два предложения с однородными членами из сказок А.Пушкина
Русский язык
Выпишите два предложения с однородными членами из сказок А.Пушкина
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет . 2. На него она взглянула, тяжелёшенько вздохнула, восхищенья не снесла и к обедне умерла
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