Прочитайте слова на тему "Зима". Запишите их по алфавиту в три колонки, группируя п?? частями речи. Снег, ветер, мёрзнуть, холодный, холод, сверкать, блестеть, ослепительный, метель, ветреный, скользкий, снежки, коньки, свежи...
Русский язык
Прочитайте слова на тему "Зима". Запишите их по алфавиту в три колонки, группируя п?? частями речи. Снег, ветер, мёрзнуть, холодный, холод, сверкать, блестеть, ослепительный, метель, ветреный, скользкий, снежки, коньки, свежий, кататься, мороз.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я пишу столбик существительное, глагол и прилагательное) в каждом столбике будет по алфавиту) глагол - блестеть, кататься, мерзнуть, сверкать прилагательное - ветреный, ослепительный, свежий, скользкий. существительное - ветер, коньки, метель, мороз, холод
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