Прочитайте слова на тему "Зима". Запишите их по алфавиту в три колонки, группируя п?? частями речи. Снег, ветер, мёрзнуть, холодный, холод, сверкать, блестеть, ослепительный, метель, ветреный, скользкий, снежки, коньки, свежи...

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Прочитайте слова на тему "Зима". Запишите их по алфавиту в три колонки, группируя п?? частями речи. Снег, ветер, мёрзнуть, холодный, холод, сверкать, блестеть, ослепительный, метель, ветреный, скользкий, снежки, коньки, свежий, кататься, мороз.

Автор: Гость