Краткий реферат о городе Москве доя 2 класса

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Город Москва!Столица нашей родины,Российской Федерации,находится в умеренном поясе,в центральной части России.Самый крупный город страны.Находится на пересечение торговых путей,вмещает несколько больших аэропортов ... Много раз подвергалась нападению.Изначально при Петре 1 даже не являлась столицой,была просто крупным городом.Во времена Наполеона столицу оставляли на спасение народа,сжигали город чтобы неприятели ушли из города.В Москве находится знаменитая Кремлевская стена,у которой похоронено много общественных деятелей,ветеранов,героев СССР,писателей,космонавт(Ю.Гагарин). Каждый год в честь войны 1941-1945 года по Красной площади,идет парад!Каждый отдает долг ветеранам! Москва очень красивый город!