1)Найди значения выражений:186+132:6×7. 369+167-248:4 Сказать какие действия и решение действий в столбик. 2)С помощью скобок получи новые выражения.
Математика
1)Найди значения выражений:186+132:6×7. 369+167-248:4 Сказать какие действия и решение действий в столбик. 2)С помощью скобок получи новые выражения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1). 132÷6=22 2). 22×7=154 3). 186-154=32 Ответ: 32. 1). 248÷4=62 2). 369-167=202 3). 202-62=140 Ответ: 140.
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