1)Найди значения выражений:186+132:6×7. 369+167-248:4 Сказать какие действия и решение действий в столбик. 2)С помощью скобок получи новые выражения.

Математика

1)Найди значения выражений:186+132:6×7. 369+167-248:4 Сказать какие действия и решение действий в столбик. 2)С помощью скобок получи новые выражения.

Автор: Гость