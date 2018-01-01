4/5 : 5/8 - 4/5•24/25+1/25:5/4

Гость: Гость:

1. При умножении дробей. Числитель умножается на числитель, знаменатель на знаменатель 4/5 х 24/25 = 96/125 2.При делении дробей. числитель первого числа умножаем на ЗНАМЕНАТЕЛЬ второго числа, а знаменатель первого числа умножаем на ЧИСЛИТЕЛЬ второго числа. (или если проще ... вторую дробь переворачиваем и умножаем на первую...) 4/5 : 5/8 = 4/5 х 8/5 = 32/25 3. вычитаем и складываем. Приводим к общему знаменателю В данном примере общим будет 125.