Почему вторая глава конституции является самой важной и значимой?

Обществознание
Почему вторая глава конституции является самой важной и значимой?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В ней говорится о правах и свободах человека и гражданина. Каждый должен знать своих правах. 
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