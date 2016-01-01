Найди площадь прямоугольника если его длина 4см длина 3 см Начерти три прямоугольника с такой же площадью и сторонами длины которых равны целому числу сантиметров.
Математика
Найди площадь прямоугольника если его длина 4см длина 3 см Начерти три прямоугольника с такой же площадью и сторонами длины которых равны целому числу сантиметров.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=4см×3см=12см 1. Длина-6см, ширина-2см
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