Найди площадь прямоугольника если его длина 4см длина 3 см Начерти три прямоугольника с такой же площадью и сторонами длины которых равны целому числу сантиметров.

Математика

Найди площадь прямоугольника если его длина 4см длина 3 см Начерти три прямоугольника с такой же площадью и сторонами длины которых равны целому числу сантиметров.

Автор: Гость