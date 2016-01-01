Два голубя полетели полетел навстречу друг другу между ними было 1435 скорость 1 18м/?? скорость 2 23м/с через сколько они встретелись? пожалуйста с пояснением и по действиям спасибо
Математика
Два голубя полетели полетел навстречу друг другу между ними было 1435 скорость 1 18м/?? скорость 2 23м/с через сколько они встретелись? пожалуйста с пояснением и по действиям спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1). 18+23=41(м/с) общая скорость 2). 1435:41=35(с) Ответ: через 35 секунд они встретились
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