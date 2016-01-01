Два голубя полетели полетел навстречу друг другу между ними было 1435 скорость 1 18м/?? скорость 2 23м/с через сколько они встретелись? пожалуйста с пояснением и по действиям спасибо

Математика

Два голубя полетели полетел навстречу друг другу между ними было 1435 скорость 1 18м/?? скорость 2 23м/с через сколько они встретелись? пожалуйста с пояснением и по действиям спасибо

Автор: Гость