Написать сочинение на тему 'как мы играем' 1) в какую игру ты любишь играть с друзья??и? 2)сколько человек могут играть в игру одновременно ? 3 ) в чём суть игры ? ( опиши правила игры) . 4) есть ли в игре победитель или победи...

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Написать сочинение на тему 'как мы играем' 1) в какую игру ты любишь играть с друзья??и? 2)сколько человек могут играть в игру одновременно ? 3 ) в чём суть игры ? ( опиши правила игры) . 4) есть ли в игре победитель или победители? 5)как продолжить игру снова? 6) чем тебе нравится именно эта игра? помогите пожалуйста написать сочинение

Автор: Гость