Написать сочинение на тему 'как мы играем' 1) в какую игру ты любишь играть с друзья??и? 2)сколько человек могут играть в игру одновременно ? 3 ) в чём суть игры ? ( опиши правила игры) . 4) есть ли в игре победитель или победи...
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Написать сочинение на тему 'как мы играем' 1) в какую игру ты любишь играть с друзья??и? 2)сколько человек могут играть в игру одновременно ? 3 ) в чём суть игры ? ( опиши правила игры) . 4) есть ли в игре победитель или победители? 5)как продолжить игру снова? 6) чем тебе нравится именно эта игра? помогите пожалуйста написать сочинение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сочинение"Как мы играем." Я люблю играть с друзьями выбивалы. Если играть в школе то девочке в кругу,мальчики выбивают или наоборот. А если с друзьями,то не менее 3-х человек. два человека стоят напротив друг друга и кидают мяч. пытаясь вышибить людей которые бегаю между ними! дальше лень.
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