Как в программе free pascal создать программу которая задает вопросы или загадки если ??твечаешь верно он говарит верно и

Гость: Гость:

1) Создаёшь файл с загадками, куда записываешь загадки. 2) Создаёшь файл с ответами на загадки, куда записываешь ответы 3) Считываешь в программе загадки и ответы из файлов в 2 массива 4) Выбираешь функцией Random() загадку из твоего диапазона и выводишь её 5) Считываешь ответ и сравниваешь его с ответом из файла 6) Выводишь результат