Гипотенуза равна 70,один из углов равен 45 град, найти площадь треугольника

Математика
Гипотенуза равна 70,один из углов равен 45 град, найти площадь треугольника
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дан равнобедренный(по двум углам) прямоугольный треугольник т.к сумма острых углов в прямоугольном треугольнике равна 90*, то другой острый угол равен: 90*-45*=45*(45*=45*) по т. пифагора найдем оба катета: Обозначим боковые стороны(катеты) за Х, а гипотенузу за С. С^2=X^2+X^2  С^2=2*X^2 70^2=2*X^2 4900=2*X^2 X^2=4900/2 X^2=2450 X=корень из 2450(оставим так)  площадь = (катет1*катет2)/2  площадь=(корень из (2450)*(корень из 2450))/2 площадь=2450/2 площадь=1225 (ед)^2
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