Задумали натуральное число .Если от квадрата этого числа отнять 24.то получится чи??ло большее задуманного в 10 раз .какое число задуманно?(ПОЖАЛУЙСТА СРОЯЧНО НАДО ДАЮ 20 БАЛЛОВ))
Математика
Задумали натуральное число .Если от квадрата этого числа отнять 24.то получится чи??ло большее задуманного в 10 раз .какое число задуманно?(ПОЖАЛУЙСТА СРОЯЧНО НАДО ДАЮ 20 БАЛЛОВ))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть задуманное число = х Тогда его квадрат = х^2 Уравнение x^2 - 24 = 10x x^2 - 10x - 24 = 0 решаем квадратное уравнение и получаем 12 Проверяем 12*12 = 144 144-24 = 120 120/10 = 12
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