Задумали натуральное число .Если от квадрата этого числа отнять 24.то получится чи??ло большее задуманного в 10 раз .какое число задуманно?(ПОЖАЛУЙСТА СРОЯЧНО НАДО ДАЮ 20 БАЛЛОВ))

Математика

Задумали натуральное число .Если от квадрата этого числа отнять 24.то получится чи??ло большее задуманного в 10 раз .какое число задуманно?(ПОЖАЛУЙСТА СРОЯЧНО НАДО ДАЮ 20 БАЛЛОВ))

Автор: Гость