Составь программу действий и вычисли (7*7):(5*5+6*4)-(9-9)*3= Нужно расставить действия

Математика
Составь программу действий и вычисли (7*7):(5*5+6*4)-(9-9)*3= Нужно расставить действия
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(7*7)(это первое):(пятое)(5*5(второе)+(четвертое)6*4(третье))-(восьмое)(9-9(шестое))*3(седьмое) Сначала выражение - потом я писал номер действия
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